"La Pro League a voté et il est temps d'accepter les décisions"

Un flou à venir au sein de la Pro League.

Près de trois semaines après l'Assemblée Générale de la Pro League qui avait mis fin à la saison, déclaré Bruges champion et ouvert la voie à un championnat à 16 la saison prochaine, sans Waasland-Beveren relégué, le Cercle de Bruges a présenté son intention de proposer une compétition à 20 la saison prochaine.

Et les tensions commencent à se faire ressentir en interne, à la Pro League. "C'est le droit de chaque club d'ajouter des points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. .Mais ce dont j'ai peur avec ces procédures qui se multiplient, c'est que le coup d'envoi de la saison soit menacé", analyse Joseph Allijns, président du KVK.

La proposition du Cercle, de passer à 20 équipes en Pro League la saison prochaine, permettrait selon le président de Courtrai de commencer plus facilement la saison prochaine, mais il n'est pas pour autant favorable à cette proposition. "Le vote est secret et si je dis exactement ce que j'en pense, ça ne le sera plus. Mais je pense qu'il y a eu un vote à un moment donné et qu'il faut désormais accepter les décisions qui ont été prises."