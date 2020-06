Le programme de reprise du Kavé

Comme prévu, le stage de préparation des Malinois se déroulera en Belgique.

Alors que l'Antwerp et Saint-Trond ont repris les chemins de l'entraînement ce lundi, les autres clubs de Pro League vont suivre. Le FC Malines vient d'ailleurs d'annoncer les prochaines échéances qui attendent son noyau.

Les joueurs du Kavé se retrouveront lundi et mardi prochain pour les tests médicaux et reprendront l'entraînement sur le terrain, deux jours plus tard, le jeudi 18 juin. Le club profitera aussi de l'été pour faire un habituel stage de préparation qui aura lieu en Belgique, sur les centres du centre national de Tubize, du 4 au 10 juillet, soit près d'un mois avant la reprise programmée de la compétition en Pro League.