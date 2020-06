Les révélations de Pro League : Elisha Owusu, le patron de La Gantoise

Alors que la saison est officiellement terminée, nous revenons sur ces joueurs qui se sont révélés en 2019-2020. Espoirs, transferts réussis ou joueurs qui n'étaient pas attendus à ce niveau, nous ferons le tour de la D1A.

Elisha Owusu (22 ans) est à n'en pas douter l'une des grandes révélations de la saison. Arrivé avec l'étiquette de grand talent de l'Olympique Lyonnais n'ayant pas encore eu l'occasion d'y prester (aucune rencontre avec l'équipe A rhodanienne), Owusu restait sur une saison pleine en Ligue 2 avec Sochaux, où il avait joué le maintien. Pourtant, le milieu récupérateur français a rapidement prouvé qu'il avait les qualités pour le top belge.

L'un des meilleurs milieux de Belgique ?

La Gantoise a eu le nez fin en transférant définitivement un joueur formé à la célèbre école lyonnaise : pour un petit million, les Buffalos ont acquis un joueur souvent capitaine en équipes d'âge et dont la valeur va rapidement grimper en flèche. En championnat, Owusu ne manquera que deux petites rencontres, s'imposant comme un titulaire indiscutable dès le début de la saison.

Technique, doué en possession de balle et agressif en perte de balle, Owusu se revendique de Yaya Touré mais fait plutôt penser à un de nos compatriotes : Mousa Dembélé, avec lequel il partage un défaut - des chiffres insuffisants. Le milieu défensif ne donnera aucun assist et ne marquera pas de but, en 41 rencontres toutes compétitions confondues.

Pour le reste, il est probablement l'un des médians les plus propres de Pro League, à la récupération comme à la relance, avec en point d'orgue un match splendide à Sclessin. Sous contrat jusqu'en 2023, Owusu a déjà attiré l'oeil de certains clubs anglais, son rêve absolu. A seulement 22 ans et avec plusieurs belles prestations en Europa League, il espère cependant découvrir la Ligue des Champions ... dès la saison prochaine ?