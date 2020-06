Guillaume Gillet appréciait le nouvel entraîneur du Standard : "Il donnait une chance à tout le monde"

Guillaume Gillet a côtoyé Philippe Montanier à Lens durant une saison et demie, puisque le nouvel entraîneur des Rouches s'était finalement fait licencier. Gillet admet même que c'est en partie grâce au coach français qu'il avait rejoint le RCL.

Dans un entretien accordé au journal Le Soir, l'ancien anderlechtois a expliqué pourquoi il appréciait Philippe Montanier. En revanche il a une nouvelle fois rappelé qu'il ne portait pas le Standard de Liège dans son coeur. Le joueur de 36 ans, actuellement sans contrat, est également revenu sur les préférences tactiques de son ancien entraîneur :

"Il étudiait énormément l’adversaire et n’hésitait pas à s’adapter pour exploiter ses faiblesses. Et, d’une manière générale, il était toujours tourné vers l’offensive et privilégiait le 4-3-3. Il n’y a qu’en fin de saison dernière, lors des barrages, qu’il est passé en 3-5-2, voire en 5-3-2, parce que nous ne disposions pas des ailiers nécessaires pour pratiquer idéalement le 4-3-3. Quoi qu’il en soit, avec lui, tout le monde a sa chance. Il ne s’arrête pas à un onze de base. De semaine en semaine, il fait régulièrement tourner son effectif".