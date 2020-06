🎥 Zulte présente ses nouveaux maillots

Nouveaux maillots, nouvelles couleurs: le rouge ne sera plus dominant sur les maillots du Essevée.

A deux mois de la repriuse en Pro League, le Essevée a présenté, ce mercredi, ces maillots pour l'exercice 2020-2021. Avec une petite surprise puisque le Rouge ne sera plus la couleur dominante du maillot principal qui sera surtout blanc teinté de rouge et de vert la saison prochaine. Le second maillot est noir et les maillots de gardien sont, pour leur part, jaune fluo et bleu.