Après la journée des contrats, celle des retrouvailles à Sclessin

Ce jeudi, le Standard de Liège a signé cinq nouveaux contrats : les jeunes Pavlovic, Dumont, Sissako et Tapsoba ainsi que Divinia Vanmechelen pour sa section féminine. Deux jours plus tôt, et après un long suspens, la venue de Philippe Montanier comme T1 était officialisée.

Les bases posées, l’entraîneur français a pu adresser un premier discours à ses joueurs. Les Rouches se sont rassemblés à Sclessin pour la première fois de cette nouvelle saison. La saison 2020-2021 est lancée et la préparation se poursuivra avec la reprise des entraînements et, ensuite, un match amical contre Malines d’ores et déjà programmé au 18 juillet. 🗣 Philippe Montanier s’adresse pour la première fois à son groupe 👥



