Mignolet: "Le report de l'Euro n'est pas spécialement une mauvaise chose"

Sans la crise du Coronavirus, nous serions à quelques minutes du match d'ouverture de l'Euro 2020. Simon Mignolet s'exprime sur le report de cet évènement continental.

Nous devrions être à quelques minutes du match d'ouverture de l'Euro 2020, mais la crise du Coronavirus est venu bouleverser le planning estival. "Nous attentions ce championnat d'Europe avec impatience", a déclaré Simon Mignolet dans "Studio Brussel".

Cette édition sera donc reportée en juin 2021. "C'est vraiment dommage que nous ne puissions pas jouer, mais nous devons l'accepter car la crise a été importante", continue de déclarer le gardien du Club Bruges.

"Il est clair qu'avec cette génération de joueurs, nous étions motivés pour ce tournoi. Dans le groupe What's app des Diables il n'y a pas beaucoup de messages. Chacun travaille dans son coin et se prépare. Certains joueurs vont reprendre le championnat avec leur club. Pour ma part je vais reprendre les entraînements la semaine prochaine".

"C'est vraiment dommage de ne pas avoir l'occasion de se retrouver avec les autres Diables Rouges, car cela fait longtemps maintenant. Est-ce que le report est une mauvaise chose pour nous? Pas spécialement. Il faudra juste que tout le monde soit en forme, sans blessure, et ce dans un an. On pourra dire à ce moment-là si c'était positif ou négatif pour nous".