Standard: l'ancien directeur sportif de l'Académie prend la porte

Le Standard s'active depuis quelques jours et après avoir nommé un nouveau coach, levé une option et fait signer des jeunes joueurs, les Rouches se séparent de l'ancien directeur sportif de l'Académie.

D'après la Dernière Heure les Sports, Thierry Verjans ne sera plus un membre du Standard de Liège la saison prochaine. Ancien Directeur sportif de l'Académie, passé par le staff de Jankovic et récemment scout du club, le Hesbignon ne restera pas plus longtemps au Standard.

Verjans était arrivé en provenance d'Anderlecht en 2015, où il entraînait les U16.

Le Standard est assez actif depuis quelques jours. Il y a d'abord eu la nomination de Philippe Montanier en tant que T1, ainsi que la levée d'option du contrat de Sissako (ex-PSG). Des jeunes comme Olivier Dumont, Damjan Pavlovic et Abdoul Tapsoba ont reçu un contrat pro pour la prochaine saison.