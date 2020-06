Le Racing Genk ferme la porte à un départ: "Peu importe le montant du transfert"

Annoncé sur le départ, Genk n'a pas l'intention de le lâcher.

Après avoir perdu de nombreux hommes forts du titre conquis l'an dernier, le Racing Genk n'a pas l'intention de laisser la fuite de ses cadres se poursuivre. Et ça pourrait prive Joakim Maehle d'un gros transfert cet été.

Alors que Burnley et la Premier League font les yeux doux au latéral droit danois, et qu'on évoque un montant de 11 millions d'euros, Genk ferme la porte: "Nous ne collaborerons pas à un transfert", avance Dimitri De Condé. "Peu importe le montant et nous en avons déjà discuté avec Joakim", ajoute le Directeur Sportif limbourgeois.