Une semaine d'absence: la saison de Didier Lamkel Zé commence mal

S'il était bien présent à la reprise, lundi, Didier Lamkel Zé manquera les premiers entraînements dirigés par Ivan Leko.

Présent lundi au Bosuil pour les tests coronavirus, le Camerounais a ensuite manqué les tests d'effort et sera même absent une semaine. La raison? Une pigmentation des cheveux subie par Dider Lamkel Zé. Après une telle intervention, il est en effet déconseillé de faire des efforts intensifs et de transpirer pendant une semaine, relate Het Nieuwsblad. Le numéro 7 anverois manquera donc une bonne semaine d'entraînement et ça n'amuse pas l'Antwerp...