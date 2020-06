Chaque club indique qu'il ne souhaite pas recevoir le Club de Bruges et Anderlecht au début de la compétition pour une raison très claire

Le Conseil national de sécurité a interdit tout événement majeur jusqu'au 31 août. La Jupiler Pro League pourrait donc reprendre à huis clos.

L'absence de public signifie également des revenus bien inférieurs à ceux prévus initialement pour les clubs. Surtout lors de la réception de cadors du championnat. La Pro League est au courant et c'est pourquoi le responsable du calendrier, Nils Van Brantegem a donné aux équipes la possibilité de dire quelles sont les trois clubs qu'elles préfèrent éviter au début de la saison si huis clos il y a.

Éviter le Club de Bruges et Anderlecht

Lundi, Het Nieuwsblad a fait état de ces préférences : les 17 clubs sondés (avec OHL, Beerschot et sans Waasland-Beveren) ne veulent pas recevoir Anderlecht et le Club à huis clos. Le Club veut éviter Anderlecht, La Gantoise et l'Antwerp, tandis qu''Anderlecht a choisi le Club, La Gantoise et le Standard.

Le Standard a choisi le Club de Bruges, Anderlecht et Charleroi. Les Zèbres ont choisi le Club, Anderlecht et le Standard.

Les équipes n'obtiendront donc pas ce qu'elles veulent. "Au moins quatre clubs vont déjà être mécontents, mais nous tiendrons compte de deux des trois préférences de toute façon", a déclaré M. Van Brantegem.

Liste des préférences

La Gantoise : Club de Bruges, Anderlecht, Antwerp

Anderlecht : Club de Bruges, La Gantoise, Standard

Antwerp : Club de Bruges, Anderlecht, Standard

Beerschot : les clubs du G5 et le KV Malines

Cercle Bruges : Club de Bruges, Anderlecht, Antwerp

Charleroi : Club de Bruges, Anderlecht, Standard

Club de Bruges : Anderlecht, La Gantoise, Antwerp

Eupen : Club de Bruges, Anderlecht, Standard

KV Courtrai : Club de Bruges, Anderlecht, Zulte Waregem

KV Malines : Club de Bruges, Anderlecht, Antwerp

KV Ostende : Club de Bruges, Anderlecht, La Gantoise

Mouscron : Club de Bruges, Anderlecht, Standard

OH Leuven : Club de Bruges, Anderlecht, KV Malines

Racing Genk : Club de Bruges, Anderlecht, Standard

Standard : Club de Bruges, Anderlecht, Charleroi

STVV : Club de Bruges, Anderlecht, Racing Genk

Zulte Waregem : Club de Brugge, Anderlecht et KV Courtrai

Nombre de fois sur les listes

Club de Bruges : 16

Anderlecht : 16

Standard : 7

Antwerp : 4

La Gantoise : 4

Racing Genk : 2

KV Malines : 2

Charleroi : 1

KV Courtrai : 1

Zulte Waregem : 1