Kompany motive ses joueurs : "On nous a beaucoup pris, nous allons tout reprendre !"

Vincent Kompany a accueilli les joueurs du RSC Anderlecht à l'entraînement avec un discours de motivation partagé par le club sur Twitter.

On le sait, Vincent Kompany est le leader de cette équipe d'Anderlecht, même si Frank Vercauteren en est le T1. C'est donc au capitaine qu'était échu le rôle du discours de rentrée, avec un thème clair : le RSCA veut prendre sa revanche. "Écoutez-moi bien : on nous pris beaucoup l'année passée. On va tout reprendre, tout, les gars. Et je veux voir cette mentalité à chaque entraînement, chaque jour : ne venez pas ici pour perdre, pas une seule fois", prévient Kompany.

"Venez ici avec l'ambition de faire progresser le club. Chaque jour s'améliorer : si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire, partez", lance-t-il. Le ton est donné : Anderlecht veut relever la tête après une saison compliquée.