Adnan Januzaj évoque le moment le plus difficile de sa carrière : "J'ai beaucoup souffert pendant deux années"

Le joueur âgé de 25 ans a évoqué sa période anglaise et notamment son expérience à Manchester United (2012-2016).

Dans une interview accordée à Eleven Sports, Adnan Januzaj (25 ans) a évoqué le changement de génération à venir en équipe nationale (à lire ICI), mais il est aussi revenu sur le moment le plus difficile de sa carrière.

"Quand je suis arrivé, il y avait Ferguson qui a beaucoup cru en moi et qui me laissait jouer. Ensuite Moyes est venu, et il me laissait jouer aussi. Et puis il y a eu l'arrivée de Van Gaal. Il devait reconstruire l’équipe rapidement et a commencé à acheter des joueurs de 60-70 millions. En tant que jeune joueur, c’était frustrant et ça devenait beaucoup plus difficile pour moi de pouvoir être dans l’équipe et de pouvoir faire la différence", souligne le Diable Rouge.

L'ailier a eu du mal à gérer la pression. "Cela a été le moment le plus difficile de ma carrière. J’ai beaucoup souffert pendant deux années parce que je ne jouais pas beaucoup et que j’étais frustré. Chaque fois que je devais jouer un match, j’avais beaucoup de pression en tant que jeune joueur. Les jeunes joueurs qui font la différence aujourd’hui n’ont pas un coach qui leur dit ce qu’ils doivent faire. Cela vient naturellement. Prenons des joueurs comme Mbappé par exemple. Ce sont des joueurs qui ont bénéficié de la confiance du coach depuis le début."