🎥 Adnan Januzaj "prêt à prendre la relève" chez les Diables Rouges

Dans une interview accordée à Eleven Sports, Adnan Januzaj (25 ans) a évoqué le changement de génération à venir en équipe nationale. "En football, il y a toujours des générations qui vont et viennent, c'est comme ça. Mais je crois qu'on a encore une belle génération en Belgique avec moi, Divock Origi, Thorgan Hazard", estime le joueur de la Real Sociedad.

"Je crois qu'il y a encore de belles générations à venir. Si les autres deviennent un peu trop vieux, ce sera à nous de prendre la relève", sourit Januzaj. On l'espère !

