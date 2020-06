Amusant : les finales de Coupe de France décalées ... pour Fort Boyard ?

Malgré l'arrêt de la Ligue 1, les Coupes se joueront jusqu'à leur terme en France. Les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue devraient se disputer fin juillet ... mais le diffuseur leur aurait privilégié Fort Boyard !

C'est une information signée Le Parisien : les finales de Coupe de France (PSG - Saint-Etienne) et de Coupe de la Ligue (PSG - OL) devraient se jouer respectivement les 24 et 31 juillet, soit le vendredi soir. Deux rencontres capitales non seulement pour le trophée qu'elles amènent mais aussi pour la distribution des tickets européens, que l'UEFA veut connaître pour le 3 août au plus tard.

La raison d'une diffusion de finale nationale le vendredi plutôt que le samedi serait cependant assez ... originale : toujours d'après le média parisien, France 2, détenteur des droits télévisés, aurait souhaité ... conserver son créneau du samedi soir pour y diffuser l'émission Fort Boyard. Voilà qui ne manque pas de faire réagir concernant la place accordée au football dans l'Hexagone !