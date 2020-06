🎥 Première recrue estivale de Charleroi, Amine Benchaïb est ambitieux

Le joueur âgé de 21 ans a rejoint le Sporting de Charleroi le 25 mai dernier en provenance de Lokeren.

Après avoir foulé ce mercredi et jeudi le terrain d'entraînement de Marcinelle avec ses nouveaux coéquipiers, Amine Benchaïb s'est présenté brièvement au micro du club. "J'ai parlé avec le Président et il m'a fait une bonne proposition", a confié l'ancien joueur de Lokeren. "Charleroi et moi avons la même ambition. Le club progresse et réalise de bons résultats, nous allons d'ailleurs jouer sur la scène européenne", a souligné le milieu offensif qui s'est également décrit.

"Je suis un joueur technique avec un bon passing et je sais marquer. Je suis dans un bon groupe. Je vais devoir travailler et tout donner, c'est le coach qui décidera ensuite", a conclu Amine Benchaïb.