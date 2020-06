Les Pandas se séparent de deux joueurs en fin de contrat

Eupen est en train de préparer son noyau pour la prochaine saison, et ces deux joueurs n'en feront plus partie.

Megan Laurent et Flavio Ciampichetti ne seront plus au KAS Eupen la saison prochaine. Le club a annoncé cette décision via son site internet ce vendredi. Les deux joueurs étaient en fin de contrat au Kehrweg.

Mégan Laurent, Milieu de terrain âgé de 28 ans, n'aura disputé que quatre rencontres de Pro League la saison dernière et était arrivé chez les Germanophones en juillet 2018 en provenance du Lierse.

Flavio Ciampichetti est lui un attaquant argentin qui est arrivé il y a un an, il a disputé 15 rencontres sans jamais marquer le moindre but. Le club a cependant fait savoir que Ciampichetti allait rester au club pour s'entraîner, puisqu'il lui est pour le moment impossible de rentrer au pays à cause de la crise du Vovid.