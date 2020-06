Le KV Coutrai annonce les départs de deux milieux de terrain

Concentré sur la préparation de la saison prochaine, le KV Coutrai a annoncé les départs de deux joueurs de son effectif.

En terminant à la onzième place de la Pro League cette saison (33 points), Courtrai a réalisé un exercice 2019/2020 à la hauteur des attentes. Les Kerels ont repris l'entraînement cette semaine et sont désormais tournés vers la saison prochaine, une nouvelle aventure à laquelle ne participeront pas deux joueurs de l'effectif actuel.

En effet, dans un communiqué officiel, le VeeKaa vient d'annoncer qu'il ne conserverait pas Elohim Rolland et Larry Azouni, les deux éléments arrivant en fin de contrat le 30 juin prochain. Pour rappel, le premier a pris part à seulement 7 rencontres toutes compétitions confondues cette saison et avait rejoint le club flamand en provenance de l'US Boulogne en juillet 2015. Le second a quant à lui disputé 21 matchs en 2019/2020 et avait signé à Coutrai à l'été 2017.