Les Francs-Borains, nouveaux-venus ambitieux en Nationale 1

Le Royal Francs-Borains a annoncé ce vendredi son premier gros coup du mercato en vue de la Nationale 1 : Roman Ferber. Et le discours est résolument optimiste au Stade Robert Urbain.

Roman Ferber était visiblement très content d'être là ce vendredi pour sa conférence de presse de présentation aux Francs-Borains, où il est prêté par l'Union Saint-Gilloise, mais il n'était pas le seul : quelques mois après sa présentation controversée en tant que président du RFB, Georges-Louis Bouchez, habillé bien plus "décontracté", était là également pour prouver son engagement réel au sein du club.

"L'objectif de ce genre de signature, c'est de montrer aux supporters que nous sommes là pour leur faire plaisir et que nous avons de l'ambition", se réjouit Bouchez en présentant son nouvel attaquant. "Le noyau compte désormais 20 joueurs, 4 devraient encore arriver dont certains de notre école de jeunes", précise encore le président. La Dernière Heure évoque cependant un autre ex-Carolo à Boussu : Valentin Baume, jeune portier prêté au RWDM. Un gardien de but fait en effet partie des renforts évoqués par la direction boraine. Georges-Louis Bouchez en plaisantait : "Les Carolos prennent le pouvoir aux Francs-Borains".

Dante Brogno ravi

Un autre homme avait le sourire en conférence de presse, c'est Dante Brogno : "Je tiens vraiment à féliciter la direction et le management pour ce très beau travail dans le dossier Ferber. C'est une chose en tant que coach d'avoir des demandes pour sa direction, mais c'en est une autre d'être exaucé", se réjouit l'entraîneur du RFB.

Les Francs-Borains sont visiblement ambitieux au moment de découvrir la Nationale 1, comme il faut désormais l'appeler ("C'est plus intuitif", glissait Georges-Louis Bouchez). "L'objectif reste bien sûr de réussir une bonne première saison, qu'on pourrait appeler une saison de transition ... mais je n'aime pas ce terme", estime Brogno. "Et au fil des rencontres, nous reverrons - ou non - nos ambitions à la hausse".

"Nous ne pouvons pas arriver ici et dire que nous allons être champions, ce serait de la folie", relativise Bouchez. "Mais l'objectif à terme est évidemment de regarder vers le haut et le transfert de Roman Ferber est une preuve de cette volonté de ne pas faire de la figuration".