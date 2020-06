Le "nouveau" KV Ostende tient son attaquant pour la saison prochaine

Marko Kvasina (23 ans) ne manque pas d'expérience : l'attaquant compte 80 rencontres en Bundesliga autrichienne (11 buts) sous les couleurs de l'Austria Vienne et du SV Mattersburg (11 buts, 7 assists). Kvasina a également porté les couleurs du FC Twente en Eredivisie (13 rencontres) en 2017-2018.

Il rejoint le KV Ostende avec un contrat courant jusqu'en 2023 (+ 1 année en option). Un transfert libre, le joueur arrivant en fin de contrat en Autriche (sa valeur était estimée à 400.000 euros par le site de référence Transfermarkt).

Welkom Marko !

Omdat competitie in Oostenrijk nog aan de gang is, kreeg onze nieuwe spits zijn shirt thuis geleverd: "Ik volg hem al lang en hij is het perfecte profiel voor onze 'counterpressing-stijl die we hier willen spelen," aldus @GGanaye

👉 https://t.co/hvBgSw3vKu pic.twitter.com/4bYqpg1XYK