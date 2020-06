Deux clubs brésiliens devant la justice: ils veulent suspendre le championnat

La reprise du championnat du Brésil ne se fait pas dans l'unanimité et deux grands clubs brésiliens sont prêts à saisir la justice afin de suspendre les rencontres.

Avec plus de 500 000 décès suite au Coronavirus, le Brésil est l'un des pays les plus touchés par la pandémie. Pourtant, les joueurs brésiliens ont repris le chemin des pelouses, ce qui ne plait pas à tout le monde. Botafogo et Fluminense, puisque ce sont les deux clubs qui se sont opposés à cette reprise, sont prêts à tout pour faire valoir leurs droits.

Ces deux clubs n'avaient même pas repris l'entraînement quand la compétition a été relancée, et la Fédération de l'Etat de Rio les a menacés de défaites sur tapis vert s'ils refusaient de jouer. Le premier match du championnat carioca, jeudi entre Flamengo et Bangu, s'est disputé au Maracana... dans l'enceinte duquel se trouve un hôpital de campagne pour les patients atteints du Covid-19.

Du coup, les deux clubs historiques ont décidé d'aller en justice pour faire non seulement valoir leurs droits mais aussi ceux des joueurs des autres équipes.