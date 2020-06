Qui est Bogdan Mykhaylichenko, troisième transfert du RSC Anderlecht ?

Sauf retournement de situation de dernière minute, le latéral gauche ukrainien Bogdan Mykhaylichenko devrait venir renforcer la concurrence au poste d'arrière gauche. Mais qui est ce joueur venu du Zorya Luhansk ?

Bogdan Mykhaylichenko : un nom qui risque de rapidement succéder à Marco Ilaimaharitra comme bête noire des commentateurs en Jupiler Pro League. C'est pourtant cet arrière gauche de 23 ans qui va venir concurrencer Kemar Lawrence pour une place à gauche au RSCA ; pas forcément le poste auquel du renfort était attendu, Elias Cobbaut et même Sieben Dewaele pouvant y évoluer également, mais la preuve que le nouveau management sportif reste à l'affût des bonnes affaires ... et a déjà mis son réseau de scouting en place.

L'Ukraine, valeur sûre

Mikhaylichenko arrive dans la foulée de quelques bonnes pioches venues d'Ukraine, et plus précisément liées à l'agence ProStar où travaille un certain Oleg Iachtchouk, bien connu au RSCA. Les deux stars de cette agence : Andriy Yarmolenko et, surtout, Ruslan Malinovskyi, l'ancien genkois parti pour plus de 13 millions à l'Atalanta l'été passé. Avec eux, d'autres noms bien connus chez nous : Eduard Sobol, Igor Plastun, Yevhen Makarenko ou encore l'ancien Rouche Valeriy Luchkevych.

Le profil de Mykhaylichenko peut rappeler celui de certaines arrivées en provenance d'Ukraine, particulièrement Eduard Sobol : les deux hommes, latéraux, appartenaient plus grands clubs du pays - le Shakhtar Donetsk pour Sobol, le Dinamo Kiev pour Mykhaylichenko - mais ont dû passer par des prêts pour s'épanouir. Si Sobol est passé en prêt par le Zorya Luhansk (2016-2017), il n'y a pas croisé Mykhaylichenko, arrivé en 2018, mais les deux hommes se sont connus en sélection d'Ukraine U21 ... où ils ont notamment cotoyé un certain Roman Yaremchuk. Tous trois étaient dans le onze ukrainien en 2016 lors d'un match amical face à la Géorgie ...

Un centreur de talent

Côté terrain plutôt que CV, Bogdan Mykhaylichenko reste indéniablement sur sa meilleure saison en Premier Liga ukrainienne : 24 matchs, 3 buts et 3 passes décisives, mais également un statut de back centrant le plus souvent en championnat (comme l'indique Sport-Foot Magazine), soit un profil assez offensif. Ce qui ne l'empêche pas d'être un défenseur rugueux : 11 cartons jaunes et un rouge, dont deux suspensions pour excès d'avertissements ... C'est bien simple : lors des Playoffs ukrainiens (toujours en cours), le joueur du Zorya sera averti au premier match, exclu au second et averti dès son retour de suspension !

Le statut du nouveau venu du RSC Anderlecht est donc clair : celui d'un titulaire indiscutable chez le 3e d'Ukraine, qui fait de lui dans les chiffres et sur papier le 3e meilleur joueur à son poste en Premier Liga. Et alors que les deux backs gauches le devançant au classement des passes décisives, Mykolenko (Dinamo Kiev) et Ismaily (Shakhtar Donetsk), valent respectivement 9 et 15 millions d'euros selon Transfermarkt, Mykhaylichenko arrive pour moins de 800.000 euros (on évoque la somme de 500.000 euros) à Bruxelles. Une bonne pioche ? L'avenir le dira ...