David Luiz un an de plus, deux transferts définitifs, un prêt prolongé: ça bouge à Arsenal!

Comme attendu, Arsenal a confirmé les prolongations de joueurs qui arrivaient en fin de contrat le 30 juin prochain. Le jeune Dani Ceballos, prêté par le Real Madrid, terminera bien la saison à Londres: son prêt a été prolongé jusqu'à la fin de saison.

Les trois autres joueurs concernés resteront en revanche plus longtemps à Arsenal. David Luiz a signé pour une saison supplémentaire. L'Espagnol Pablo Mari (prêtés par Flamengo) et le Portugais Cédric Soares (qui appartient à Southampton), vont, pour leur part, "s'engager à long terme dès l'ouverture du mercato", précise le club.

✍️ One-year deal for @DavidLuiz_4

✍️ Long-term deal for @PabloMV5

✍️ Long-term deal for @OficialCedric

✍️ Loan extension for @DaniCeballos46



More info on the new deals 👇