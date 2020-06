Marc Degryse pointe déjà un candidat sérieux pour la nouvelle saison : "Ils vont jouer le titre en JPL"

L'arrêt soudain de la défunte saison de JPL ne nous aura pas permis de voir comment la révélation Gantoise allait terminer la saison, malgré la domination de Bruges.

Les Buffalos sortent d'une très belle saison, auteurs d'un jeu séduisant (surtout à domicile), d'une belle campagne en Europa League et de quelques belles révélations dont Jonathan David.

Marc Degryse, déjà sous le charme de la formation la saison dernière, persiste et signe en présentant le club comme un candidat sérieux au titre : "La campagne de transferts montre l'ambition, mais on pouvait déjà sentir cela après les déclarations du président il y a quelques semaines, lors de la conférence de presse dédiée à Wim De Decker et Jordan Botaka", confiait le consultant à Het Laatste Nieuws.

"Cela me fait plaisir qu'ils jouent la tête. De Witte avait déjà confié à l'époque que ce ne seraient pas les derniers transferts entrants et il a tenu parole. Et avec autant d'investissements, je pense même qu'ils tenteront tout ce qu'ils peuvent pour garder Jonathan David cette saison."