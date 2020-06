Accord définitif et pour un montant record entre la Pro League et Eleven

Cette fois c'est dans la boîte: la Pro League et Eleven Sports ont apporté les dernières retouches à leur accord et signé le nouveau contrat des Droits TV.

La Pro League et Eleven Sports avaient déjà officalisé leur futur partenariat, il est désormais également réglé sur papier. La chaîne déboursera 103 millions d'euros par an pour obtenir le droit de diffuser l'ensemble des matchs du championnat de Belgique.

Eleven diffusera les rencontres via son site web et son application, mais négocient notamment avec Proximus et Telenet pour les diffuser également à la télévision.

Les deux parties ont également pris soin d'ajouter quelques clauses à leur contrat. Notamment une clause concernant une éventuelle interruption du championnat comme ça a été le cas cette saison. Et Eleven a également donné son accord pour les différentes formules encore possibles pour la saison prochaine: championnat à 16, 17 ou 18.