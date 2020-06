Officiel : Le FC Barcelone et la Juventus Turin ont trouvé un accord pour le transfert d'Arthur

C'était attendu depuis quelques jours et c'est désormais officiel, le FC Barcelone se sépare de Arthur Melo. En effet, le club catalan vient d'annoncer le départ de l'international brésilien dans un communiqué officiel publié il y a quelques minutes. Les Blaugrana ont trouvé un accord pour le transfert du joueur vers la Juventus Turin.

Le joueur de 23 ans devrait donc prochainement s'engager avec la Vieille Dame, même si cette dernière n'a pas encore communiqué de son côté. Le montant de l'opération s'élève à 72 millions d'euros, plus 10 millions de bonus. Reste désormais à attendre l'officialisation du transfert de Miralem Pjanic vers le FC Barcelone qui devrait intervenir sous peu...

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo