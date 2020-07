Arnaud Bodart évoque le nouveau coach du Standard et ses ambitions pour la saison à venir

Monté au jeu à la pause, le portier liégeois a remplacé Laurent Henkinet lors la victoire des Rouches ce mercredi contre Waremme (5-0).

Arnaud Bodart était content de retrouver la compétition ce mercredi après la victoire du Standard contre Waremme (5-0). "Cela fait plaisir après cette situation inédite, c'était long de rester autant de mois à la maison. Cela fait du bien cette reprise", explique le gardien du matricule 16 avant d'évoquer la décision de Michel Preud'homme d'arrêter. "Surpris ? Oui et non. C'est sa décision et nous la respectons tous. Il y a un moment où il faut s’arrêter et un nouveau coach est arrivé. Nous allons continuer de la sorte et enchaîner", a souligné le portier des Rouches avant de donner son ressenti concernant Philippe Montanier.

"Un peu difficile au début avec les règles sanitaires en vigueur avec les distanciations et aussi le temps d'adaptation. Il est très juste et sait à la fois rire et discuter. Il veut jouer au football. J'espère que nous allons construire de bonnes bases. L'enthousiasme est bien là et nous voulons tout gagner", a expliqué Bodart qui va entamer sa deuxième saison dans les buts du Standard.

Le Liégeois a dévoilé ses objectifs pour la saison à venir. "Je suis toujours aussi motivé et je veux confirmer : c'est une motivation supplémentaire. Les attentes me concernant seront importantes mais je n’ai qu’une envie, à savoir progresser, apprendre et aller le plus haut possible", a conclu Arnaud Bodart.