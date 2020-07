De Condé s'exprime concernant l'arrivée de Dessers : "Un transfert qui souligne notre ambition"

Le KRC Genk a réalisé un joli coup durant ce mercato en s'attachant les services de Cyriel Dessers. Le buteur a coûté aux Limbourgeois environ 4 millions d'euros.

Dimitri de Condé était ravi d'avoir pu enrôler le meilleur buteur du championnat néerlandais. "Avec ce transfert, nous soulignons notre ambition", a déclaré le directeur sportif auprès de Het Belang van Limburg. "Nous avons eu beaucoup de malchance la saison dernière. Nous sommes ensuite remontés dans le classement, nous n'étions pas loin d'accéder aux playoffs 1 quand la pandémie de coronavirus a frappé et mis fin au championnat."

Avec Cyril Dessers à bord, Genk veut à nouveau jouer le haut du tableau. "Nous ne resterons pas sans rien faire. Il y a environ cinq ou six ans, Dessers avait réalisé une énorme prestation lors d'un match des espoirs entre Lokeren et Genk. Aujourd'hui, nous faisons venir le meilleur buteur d'Eredivisie. Uné étape qui souligne son ambition et la nôtre".