La (belle) vie sans Guendouzi

Depuis que le Français a été écarté, Arsenal a retrouvé de l'allant offensif et un Ceballos serein. Une très bonne chose avant d'affronter le haut du tableau.

Et si la défaite, dans les dernières secondes, des Gunners sur la pelouse de Brighton avait lancé la fin de saison des hommes de Arteta?

Dans les chiffres, il est clair que le bilan d'Arsenal est excellent. Trois victoires en trois rencontres, 8 buts marqués et 2 bus encaissés: l'équilibre semble enfin trouvé.

Surtout au milieu de terrain, et la mise à l'écart de Guendouzi n'est peut-être pas étranger à cela. Le Français avait été épinglé par tout le monde à la suite de son comportement lors de la défaite à Brighton et Arteta l'a écarté pour son mauvais comportement.

Depuis, Xhaka et Ceballos ont tout simplement marqué des buts et les esprits. L'équipe semble bien plus équilibrée et chacun semble connaître son rôle. L'Espagnol a retrouvé une position assez libre et s'il a donné la victoire à son équipe en Cup, il a surtout marqué la rencontre face à Norwich de son empreinte.

Ce samedi, c'est un déplacement sur la pelouse de Wolcerhampton (18h30) qui attend Arsenal et cette première étape ne sera qu'une entrée avant un plat de consistance qui pourrait être indigeste: Leicester, Tottenham, Liverpool et Manchester City, rien que ça. Il était plus que temps pour Aubameyang et compagnie de retrouver la confiance.

