Une deuxième saison pleine d'ambitions avec Anderlecht pour Kemar Roofe: "Tout gagner!"

Freiné par plusieurs pépins physiques, Kemar Roofe est prêt à faire oublier une première saison difficile et voit grand avec les Mauves.

Touché physiquement à plusieurs reprises, Kemar Roofe n'a disputé que 16 rencontres avec les Mauves, la saison dernière. Mais il sera fit pour aborder la saison prochaine avec des ambitions. "On va tout gagner", sourit-il, sous forme de provocation, dans les colonnes du Laatste Nieuws.

Kemar Roofe: "Je suis venu ici pour jouer l'Europe"

"C'est en tout cas ce que nous voulons", précise l'attaquant du Sporting. "Est-ce réaliste? Gagnerons-nous tous nos matchs? Non. Mais c'est ce que nous allons essayer de faire."

Et Anderlecht pourra puiser sur sa bonne fin de saison pour entamer au mieux son exercice 2020-2021. "Sur les derniers matchs, on a pu voir une nette amélioration. Avec plus d'occasions et plus de buts. Si on s'appuie là-dessus, on peut même aller chercher le titre. (...) Je suis venu ici pour jouer l'Europe et maintenant il faut que ça arrive", conclut l'ancien buteur de Leeds.