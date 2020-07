🎥 Montanier et le Standard enregistrent leur première défaite durant cette préparation estivale

Ce samedi après-midi, le Standard disputait deux joutes amicales de 60 minutes contre OHL. Après avoir été tenu en échec lors du premier round (1-1), le matricule 16 avait à coeur de remporter la seconde manche.

Pour ce deuxième match contre OHL, Philippe Montanier repartait sur un 4-3-3 avec Jean-François Gillet dans les cages.

Dit zijn onze elf starters voor het tweede deel van de partij tegen Standard 💪#STAOHL #samensterker pic.twitter.com/Zh2laCLLQi — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) July 11, 2020

Le flanc gauche Pavlovic-Tapsoba se montrera très remuant en ce début de rencontre. La première occasion viendra des pieds de Shamir, mais le ballon sera capté par Keet (12e). Les Rouches se procureront une seconde opportunité trois minutes plus tard via une tête de Nekadio, mais le ballon filera à côté du but adverse (15e). Le petit frère de Luyindama sera ensuite l'auteur d'une très belle percée au cours de laquelle il lancera Tapsoba dans la profondeur. Ce dernier éliminera le défenseur adverse et décochera une frappe puissante qui passera à côté du poteau gauche louvaniste (23e). Les deux formations n'arriveront pas à se départager avant la pause boissons.

En début de seconde période, Shamir tentera sa chance mais Keet s'interposera (33e). Quelques minutes plus tard, Montanier effectuera un changement en faisant monter Joachim Carcela à la place de Damjan Pavlovic (40e). Juste après, Oulare ne sera pas loin d'ouvrir la marque mais c'était sans compter sur un Daren Keet à nouveau très vigilant (41e). Marc Brys choisira ensuite de faire sortir Mbombo pour Allemeersch (48e) tandis qu'Augemon prendra le premier carton jaune de l'après-midi après une faute sur Cimirot (48e). Mais c'est OHL qui ouvrira la marque via une magnifique frappe d'Allemeersch (50e), 0-1. Les Rouches pensaient avoir fait le plus dur en égalisant rapidement grâce à Oulare, mais le but sera annulé à cause d'un hors-jeu (52e). Laes emplacera ensuite Asante côté louvaniste (58e) peu avant la fin de la rencontre. Les Rouches ne parviendront pas à arracher le nul.

Le Standard s'inclinera donc contre OHL lors leur deuxième et dernière joute amicale (0-1), la première défaite du matricule 16 sous Philippe Montanier.