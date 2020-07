Bruges, le Standard et le Cercle en streaming libre ce samedi, pas Anderlecht

La journée de streaming débutera dès 15h avec la première des deux rencontres (de durée réduite) opposant le Standard de Liège et OHL ; les Rouches proposeront, comme de coutume, la rencontre commentée via leur chaîne YouTube.

⚽ Matchday 🆚 @OHLeuven #⃣ #STAOHL 🤝 Friendly game ⌚ Match 1: 15h + Match 2: 16h30 📽 LIVE on YouTube 🔴⚪ #COYR pic.twitter.com/OmCm7NtncK

Dans le même temps, ceux qui préfèrent pourront suivre KV Courtrai - Cercle de Bruges, également à 15h et également en streaming, cette fois via le Facebook du Kavé.

Un peu plus tard dans la journée, ce sera au tour du FC Bruges de proposer son live-stream : les Blauw & Zwart affrontent le KV Malines et ce sera à suivre, au choix, sur leur Facebook ou leur YouTube.

We go again! 💥

🎥 Live vanaf 17u45 op Facebook & YouTube. #CLUKVM pic.twitter.com/3WUH5uY86d