Un ancien Diable Rouge a joué son tout premier match de la saison

Alors qu'il évolue au Canada depuis plus d'un an, Laurent Ciman a pu lancer sa saison ce lundi dans le cadre du MLS is back tournament.

Alors que la Major League Soccer a débuté l'exercice 2019/2020 en février dernier, celle-ci a très rapidement dû être interrompue en raison de l'épidémie de coronavirus. Ainsi, après seulement deux journées de championnat, la MLS a été suspendue. Cependant, la première division de football aux Etats-Unis a fait son grand retour cette semaine. Pour permettre à la saison de reprendre, les décideurs de MLS ont choisi de mettre en place le MLS is back tournament. Par conséquent, en faisant partie du groupe C, Toronto a disputé sa première rencontre hier, l'occasion pour Laurent Ciman de jouer son tout premier match en 2019/2020. En effet, lors de l'opposition face à DC United qui s'est soldé par un score nul (2-2), l'international belge (20 capes) a fait son entrée à la 64ème minute et a donc pu prendre part à la dernière demi-heure de jeu. Pour rappel, l'ancien défenseur du Standard évolue au Canada depuis janvier 2019.