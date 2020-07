Adebayo Akinfenwa invité par Jürgen Klopp à la parade du titre !

L'atypique attaquant Adebayo Akinfenwa, promu en Championship avec Wycombe, vit un rêve éveillé.

Après une longue carrière, plutôt réussie mais cantonnée aux échelons inférieurs du football anglais (il compte 337 matchs pour 112 buts en League Two, la D4 anglaise, et 258 matchs pour 75 buts en League One, l'échelon du dessus), Adebayo Akinfenwa (38 ans) va enfin découvrir la Championship avec Wycombe, promu.

Et l'histoire de l'atypique attaquant, souvent moqué pour son poids, a fait réagir Jürgen Klopp : après qu'Akinfenwa ait invité le coach de Liverpool à le contacter via WhatsApp, ce que Klopp a fait, celui-ci a proposé au buteur de Wycombe de se joindre à la parade de Liverpool pour le titre 2019-2020. "Si c'est possible pour lui, il est invité ! J'adore ces histoires originales comme celle d'Akinfenwa", affirmait-il en conférence de presse.