Anderlecht n'affrontera finalement pas Lyon, mais un autre club de Ligue 1, qui affrontera également Charleroi

Alors que le RSC Anderlecht devait affronter l'Olympique Lyonnais le 25 juillet prochain, c'est finalement un autre club de Ligue 1 qui fera le déplacement à Neerpede.

Anderlecht entame sa tournée des clubs de Ligue 1 ce samedi avec une rencontre face à l'AS Saint-Etienne et devait ensuite affronter l'Olympique Lyonnais le 25 juillet et le LOSC le 1er août. Changement de programme : le FC Nantes a communiqué son programme de préparation et le 25 juillet, les Canaris se déplaceront à Neerpede pour affronter le RSCA, qui n'affrontera donc pas l'OL comme prévu.

Nantes restera ensuite en Belgique : l'ancien club de Guillaume Gillet et actuel club de Renaud Emond affrontera le Sporting Charleroi.