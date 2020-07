L'Ajax Amsterdam officialise le transfert d'un talent ghanéen, suivi en Belgique

Mohammed Kudus (19 ans), jeune talent ghanéen de Nordsjaelland, a rejoint l'Ajax Amsterdam contre un montant estimé à 9 millions d'euros. L'attaquant, auteur de 11 buts en 25 rencontres cette saison en championnat de Danemark, signe pour 5 saisons dans la capitale néerlandaise. Un joli coup de la part de l'Ajax, qui prend de vitesse une forte concurrence à laquelle s'étaient timidement mêlés Genk et La Gantoise, parmi de nombreux clubs (Everton, Wolfsbourg, Strasbourg ou encore Rennes avaient été cités).

🇬🇭 x ⭐️⭐️⭐️



Welcome to your new dream, Mohammed! #KudusDream