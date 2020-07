Le Club de Bruges aurait ciblé sa première recrue estivale : les négociations seraient avancées

Le champion de Belgique l'intention d'attendre le départ de Dennis et de Diatta.

Bright Osayi-Samuel pourrait être la première recrue estivale du Club de Bruges. Le champion de Belgique mène actuellement des négociations avancées avec QPR, comme l'indiquent nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Les Gazelles n'ont pas l'intention d'attendre le départ de Dennis et/ou de Diatta, et ont donc jeté leur dévolu Bright Osayi-Samuel. L'ailier nigérian âgé de 22 ans a marqué 5 buts et a délivré 9 passes décisives avec les Queens Park Rangers cette saison en Championship. Les Londoniens réclament cinq millions d'euros pour leur joueur qui dispose encore d'un an de contrat.