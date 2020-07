Benoit Poulain a été présenté à Eupen: "Finir le plus haut possible en étant un joueur important"

Aussitôt transféré, aussitôt présenté. Benoit Poulain était présent lors de la rencontre entre Eupen et l'Union. Il nous explique la réalisation de son transfert...façon 24 heures chrono.

Benoit Poulain sera donc un Panda pour les deux prochaines années. Le défenseur central français, bien connu pour son passage à Bruges, a battu tout les records de vitesse dans la réalisation de son transfert.

"Cela s'est passé très vite", nous explique le défenseur. "Je suis arrivé hier soir (vendredi soir, NDLR), nous n'avons pas eu le temps de faire tout les tests alors nous les avons terminés ce matin. J'ai donc signé ce samedi en début d'après-midi".

J'avais envie de revenir en Belgique

Lui qui a remporté deux titres de champion avec le Club Bruges sait que les ambitions du KAS Eupen sont différentes: "Je n'ai pas d'ambition personnelle. Je veux aider le club à finir le plus haut possible, si c'est avec moi comme joueur important tant mieux, sinon ce sera un échec pour moi et pour le club".

Il retrouve de toute façon un championnat et un pays qu'il connait bien...et qu'il voulait rejoindre: "J'avais envie de revenir en Belgique. J'ai discuté avec 2-3 clubs mais les promesses je n'y crois pas de trop. Avec Eupen, cela s'est fait rapidement. Cela me fait plaisir de revenir, avec Bruges nous sommes toujours venus ici en janvier ce qui n'est pas simple. D'ailleurs mon dernier match ici j'ai joué une mi-temps avec un oeil fermé. Je ne sais d'ailleurs pas encore quand je vais retrouver Bruges, mais je vais regarder le calendrier".