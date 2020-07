Le retour de la Pro League : le KV Courtrai en eaux calmes

Dans quelques semaines, si tout se passe bien, la Jupiler Pro League fera son retour. L'heure pour nous de vous présenter les équipes de cette saison 2020-2021.

Le KV Courtrai fait partie des meubles en D1A, sans jamais faire de vagues : jamais vraiment dans la course au top 6, jamais vraiment concerné spar la lutte pour le maintien, les Kerels naviguent en eaux calmes et ont le chic pour composer un groupe solide, expérimenté et posant régulièrement des problèmes aux cadors. La saison 2019-2020 se passera sans que le KVK fasse de vagues, terminant à une confortable 11e place.

La sensation Moffi ne devrait pas rester

Courtrai devrait pouvoir conserver son meilleur buteur, Pelé Mboyo (8 buts), qui ne donne plus l'impression de vouloir tenter une expérience exotique, mais devrait tout de même perdre sa pépite Terem Moffi, qui a attiré les regards dès son arrivée en janvier depuis ... la Lituanie. S'il venait à rester, il faut s'attendre à le voir exploser lors de la saison prochaine.

Avec des joueurs comme Mboyi, Ezekiel ou encore Selemani qui disposera enfin d'une préparation complète, l'équipe d'Yves Vanderhaeghe ne manquera cependant pas d'arguments offensifs pour alimenter le marquoir. Reste à croiser les doigts, au Stades des Éperons d'Or, pour que Julien De Sart reste également : l'ancien du Standard n'a récemment pas exclu un départ dans nos colonnes, y compris à l'étranger. Avec ses 4 buts et 4 assists, il est le métronome de Courtrai, qui devrait le remplacer au mieux.

Pas de nuages à l'horizon

Le flair des dirigeants courtraisiens, qui peuvent également compter sur une affluence régulière dans le stade, ne se démentit cependant pas de saison en saison et on ne doute pas que tout départ sera compensé avec intelligence. Pour le meilleur et pour le pire, ça ronronne chez les Flandriens, qui devraient peut-être décider de revoir leurs ambitions à la hausse pour susciter un peu plus d'excitation. Mais pour un maintien tranquille, on ne se fait pas de souci ...