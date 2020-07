Une deuxième saison pour décoller à Anderlecht

Le néerlandais attend beaucoup de sa seconde saison bruxelloise.

Transfert phare de l'été 2019 à Anderlecht, Michel Vlap était attendu, il n'a que partiellement répondu aux attentes et il en est conscient. "C'était ma première année à l'étranger et il me fallait du temps pour m'adapter", insiste le Néerlandais dans un entretien accordé au Laatste Nieuws.

Pourtant, il a fini la saison sur une bonne note: titulaire lors des six dernières rencontres du Sporting, il en a profité pour faire grimper son total à 10 buts et s'imposer comme le meilleur buteur de la saison du Sporting. "Et ça aurait pu être plus, parce que je n'ai pas tout joué", explique-t-il.

Et Michel Vlap veut désormais surfer sur les bonnes impressions laissées en fin de saison dernière, pour faire beaucoup mieux encore la saison prochaine: il veut devenir "indispensable". "Je veux m'exprimer, me montrer et être plus important encore pour l'équipe", insiste-t-il. Et c'est sans doute tout ce qu'attendent les supporters du Sporting de leur numéro 10.