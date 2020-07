Aristide Bancé (ex-Lokeren) met un terme à sa carrière internationale

L'ancien de Lokeren Aristide Bancé a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, à l'âge de 35 ans.

Aristide Bancé (35 ans) restera l'un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire du Burkina Faso. L'ancien attaquant du Sporting Lokeren (2003-2006) et du Germinal Beerschot (2007), finaliste de la CAN avec les Étalons burkinabés en 2013 et 3e en 2017, a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale.

Bancé arrive au terme d'une riche carrière qui l'aura vu passer par l'Ukraine, la Finlande, le Kazakhstan, la Lettonie ou encore le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Il est rentré en Afrique depuis 2016, évoluant successivement en Côte d'Ivoire (ASEC Mimosas), en Égypte (Al-Masry), au Burkina Faso (Forces Armées) et désormais en Guinée (Horoya).