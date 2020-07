🎥 Contenus exclusifs, interviews, streaming: le Club de Bruges scelle un nouvveau partenariat

Les champions de Belgique se rapprochent du nouveau détenteur des droits-TV.

Le Club de Bruges et Eleven Sports ont officialisé leur nouveau partenariat sur les réseaux sociaux ce mercredi après-midi. Le diffuseur anglais, qui vient d'acquérir les droits-TV de la Pro League pour un montant record, proposera dorénavant des contenus exclusivement consacrés au Club de Bruges.

Interviews, lives streamings et des séquences consacrées aux équipes de jeunes et à l'équipe féminine du Club (Club YLA) seront au programme d'Eleven Sports dans les prochaines semaines. Un partenariat qui se matérialisera dès samedi, avec la diffusion en direct du match amical de samedi prochain entre le Club de Bruges et le LOSC.