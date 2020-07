La satisfaction de Montanier: "Nous montions en puissance en fin de match"

Le Standard va bien, merci pour lui. Les jeunes Rouches ont pu se frotter à une belle équipe de Monaco, tout le monde a eu du temps de jeu et le résultat est positif. De quoi réjouir Philippe Montanier.

Le Standard s'est donc imposé dans les dernières secondes de la rencontre face à Monaco. Un doublé d'Avenatti qui a récompensé le travail effectué par des Rouches appliqués. Philippe Montanier avait décidé de donner du temps de jeu à certains joueurs, peu importe l'adversaire.

"Le principal, et le plus important, c'était d'échanger le temps de jeu avec la semaine dernière", nous confie le coach des Liégeois après la rencontre. "C'est vraiment important dans la préparation que tout le monde puisse avoir le même temps de jeu". Ceci explique que le premier changement des Rouches a été effectué à l'heure de jeu.

Les jeunes ont pu se frotter au haut niveau

La première équipe qui a joué était jeune, très jeune. Joachim Carcela, les frères Balikwisha, Pavlovic, Nicolas Raskin: ces jeunes ont pu se frotter à la meilleure équipe de Monaco pendant une mi-temps. "50% de l'équipe venait de l'Académie, c'est un bon signal. Bien sur il y a eu quelques erreurs de jeunesse, mais dans l'ensemble c'était bien, ces jeunes joueurs doivent être là si la porte s'ouvre pour eux. Ils ont pu se frotter au haut niveau".

Au final, ce sont des éléments plus expérimentés qui ont fait la différence en fin de match, puisqu'au-delà des deux buts d'Avenatti, Cimirot et Lestienne ont aussi fait la différence. "Après les changements nous avons eu 10-15 minutes de flottement puis nous avons pris le dessus. C'est d'ailleurs dommage que le match n'ait pas duré un peu plus car nous montions en puissance".