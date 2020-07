Terem Moffi, la trouvaille du KV Courtrai, serait très courtisé

Terem Moffi est arrivé en janvier dernier de Lituanie et a pris la D1A par surprise. L'attaquant nigérian a inscrit 4 buts en 7 matchs, se plaçant sur le radar de nombreux clubs.

Un tout petit tour et puis s'en va ? C'est ce qui pourrait arriver à Terem Moffi (21 ans), arrivé en janvier depuis le club lituanien de Riteriai pour 350.000 euros. Une trouvaille de la part du KV Courtrai, puisque Moffi a inscrit 4 buts en 7 rencontres et est désormais cité dans plusieurs clubs : Het Laatste Nieuws évoque ainsi un intérêt de la part du Galatasaray, du Celtic Glasgow ou encore de plusieurs clubs français.

Le Stade Brestois et Saint-Étienne seraient ainsi candidats à l'acquisition du jeune Moffi, dont la valeur est estimée à 1,3 million d'euros mais pourrait partir pour bien plus - le KVK en demanderait 5 millions d'euros. Et s'il venait à rester, personne ne s'en plaindrait au Stade des Éperons d'Or ...