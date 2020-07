📷 L'Ajax Amsterdam présente son nouveau kit de maillots

L'Ajax Amsterdam sera revanchard en 2020-2021 après avoir manqué le titre néerlandais, l'Eredivisie ayant été annulée. Après avoir déjà présenté ses maillots extérieurs, le club ajacide a officialisé son set home pour la saison à venir.

We're curious…



Which emoji applies to our new 20_21 home kit? ⇣#ForTheFuture