L'Académie Robert Louis-Dreyfus change de nom !

L'Académie Robert Louis-Dreyfus, joyau de la couronne rouche, va changer de nom.

Treize ans après son inauguration en 2007, l'Académie Robert Louis-Dreyfus va changer de nom et être renommée SL16 Football Campus, nous apprend La Dernière Heure. Un nom inspiré des initiales Standard Liège et du matricule du club, et qui symbolise le renouveau voulu par la direction.

Une conférence de presse sera organisée cet après-midi pour officialiser la nouvelle et expliquer l'idée derrière ce nouveau nom.