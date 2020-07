📷 Yaya Touré s'entraîne ... en D4 anglaise

Yaya Touré (36 ans) est toujours libre, même s'il a annoncé sa signature au Vasco de Gama si le candidat président qu'il soutenait était élu à la tête du club brésilien. Et l'Ivoirien, cité de toutes parts, garde la forme : Leyton Orient, club de League Two (D4) anglaise, a publié des photos de l'ancien de Manchester City en tenue du club, à l'entraînement ce vendredi.

đź‘€ Who have we got here then?



It's only three-time Premier League, Champions League, La Liga and African Cup of Nations winner Yaya Touré.



There he is look, in his Leyton Orient top at training this morning.#LOFC #OnlyOneOrient pic.twitter.com/nvX99rro4Y