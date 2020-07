Officiel : Jari Vandeputte, ex-espoir de Gand, prolonge son contrat à Vicenza jusqu'en 2023

Cette saison, Jari Vandeputte a été un des joueurs les plus en vue au LR Vicenza qui militait en D3 italienne. La saison a été interrompue après 27 matches par le coronavirus, ce qui a permis au leader Vicenza de d'accéder à la Serie B.

Avec deux buts et dix passes décisives en 25 matches de championnat, le milieu offensif belge de 24 ans a eu une grande part dans ce titre. Grâce à ses performances, son contrat avec Vicenza a été prolongé jusqu'en 2023. Le club italien l'a annoncé vendredi.

Voilà une bonne nouvelle pour le joueur qui aura l'occasion de se frotter à la D2 italienne. Jari Vandeputte avait été repris dans notre série "Ces Belges qui brillent dans l'ombre" avec un article à lire ICI.

📝 Jari Vandeputte in biancorosso fino al 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣❗



Nella sua prima stagione in biancorosso ha collezionato 25 presenze condite da 2 reti e si è distinto con 10 assist per i propri compagni ⚽️



Il comunicato ufficiale ➡️https://t.co/Fa0RSS2d7s#forzavicenza #forzalane ⚪️🔴 pic.twitter.com/fJva9w9b0d