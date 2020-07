La finale retour de D1B à huis clos ? OHL a tranché

La finale retour de D1B entre Oud-Heverlee Louvain et le Beerschot se jouera le 2 août prochain.

OHL a fait savoir ce samedi que la finale retour de D1B contre le Beerschot aura lieu à huis clos. "Le match du 2 août est très important pour le club et nous aurions aimé bénéficier du soutien d’une partie de nos supporters. Mais en tant que club, nous avons aussi une responsabilité sociale. La santé de nos supporters et des habitants de la région est plus importante. Je demande à nos supporters d’être responsable le 2 août et de nous soutenir à distance", a expliqué Peter Willems, le CEO d’Oud-Heverlee Louvain.

Le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 qui grimpe en flèche en Belgique a évidemment influencé la décision. "Le nombre de contaminations à Louvain et ses alentours est encore bas mais nous préférons être préventifs. C’est une décision difficile mais qui est juste et responsable. Nous devons nous protéger les uns les autres", a ajouté Mohamed Ridouani, le bourgmestre de Louvain.

Le match aller de la finale avait été remporté par le Beerschot (1-0) le 8 mars dernier.