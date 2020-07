Le match entre Virton et le Beerschot n'aura pas lieu ce dimanche

Le porte-parole de l'Union belge avait pourtant assuré à Belga que la rencontre aurait bien lieu avant de prendre une autre décision.

La rencontre du 21 février avait été annulée par la CBAS et devait être rejouée ce 26 août. Dans un premier temps, le porte-parole de l'Union belge avait assuré le maintien de la rencontre avant un retournement de veste.

Selon plusieurs médias, la rencontre a été annulée par la fédération. Virton, à qui un ultimatum avait été lancé, ne peut pas accueillir ce replay et Proximus avait même prévenu qu'il ne ferait pas déplacer son matériel pour diffuser la rencontre.

De plus, les joueurs de Virton ne s'entraînent plus depuis quatre mois et n'ont pas été testés pour le coronavirus.